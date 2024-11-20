ДНР, 20 ноября, 2024, 07:00 — ИА Регнум. Появились панорамные кадры из Курахово в Донецкой Народной Республике, которое оккупировано ВСУ и где в настоящий момент идут ожесточенные бои. Дроны сняли обстановку в городе, сообщило «РИА Новости».

Анна Рыжкова ИА Регнум СВО. ДНР. Курахово. 18.11.2024

На видео с воздуха зафиксированы разрушения в городе, но большинство многоэтажных домов уцелели. Больше всего пострадал частный сектор и районы с малоэтажной застройкой. Именно там у ВСУ были сосредоточены живая сила и техника.

Как сообщало ИА Регнум, российские штурмовики при освобождении населённых пунктов на кураховском направлении окружают группы военных ВСУ, используя тактику «волчьей охоты». Они разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство.

Штурмовикам оказывают поддержку артиллерия и миномёты, танки, ударные и разведывательные дроны. Кроме того, для противодействия беспилотникам ВСУ активно применяются средства РЭБ, пояснили в Минобороны.

31 октября американская газета The New York Times признала, что в течение месяца российские военные освободили около 414 кв. км территории в Донбассе, включая стратегические города Угледар и Селидово, являвшиеся опорой обороны украинской армии.