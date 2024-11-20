Киев, 20 ноября, 2024, 06:52 — ИА Регнум. На Украине ночью 20 ноября три раза объявляли воздушную тревогу в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены взвыли в Киеве в 06:37 мск.

Ранее население украинской столицы предупреждали об опасности с воздуха в 00:29 и в 04:05. Сирены звучали в обоих случаях около часа.

Как передавало ИА Регнум, украинские СМИ сообщили о взрывах в Харьковской и Полтавской областях ночью 20 ноября.

В столице Украины ночью 20 ноября также прогремели взрывы.

В период с 21:00 до 23:55 мск 19 ноября подразделениями противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских беспилотника, информировали в Минобороны РФ. Самая массированная атака пришлась на Брянскую область — сбили 32 вражеских дрона. Ещё пять беспилотников ВСУ уничтожили над Смоленской областью. Два БПЛА обезвредили над территорией Московской области. Также подразделения ПВО подавили по одному дрону в Курской, Орловской и Ростовской областях.