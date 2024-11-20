Вашингтон, 20 ноября, 2024, 06:36 — ИА Регнум. В Пентагоне заявили, что Соединённые Штаты не находятся в состоянии войны с Россией.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

«Мы не находимся в состоянии войны с Россией», — заявила заместитель официального представителя Минобороны США Сабрина Сингх журналистам.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал НАТО задуматься над новой ядерной доктриной РФ, подчеркнув разрешение некоторых стран Запада наносить ВСУ удары дальнобойными ракетами.

Как сообщало ИА Регнум, украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области 19 ноября, написал CNN со ссылкой на двух чиновников.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, подчёркивал глава МИД РФ Сергей Лавров.