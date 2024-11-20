ДНР, 20 ноября, 2024, 06:31 — ИА Регнум. Российские штурмовики при освобождении населённых пунктов на кураховском направлении окружают группы военнослужащих ВСУ, используя тактику «волчьей охоты». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Сергей Корсун ИА Регнум Украина, СВО, крышка

«Применяя тактику «волчьей охоты», военнослужащие штурмовых отрядов разбиваются на мелкие группы и окружают противника, загоняя его в ограниченное пространство. Постепенно кольцо сужается, что не оставляет шансов боевикам ВСУ удерживать их укреплённые районы и бетонированные подземные позиции, побуждая их сдаваться в плен», — уточнили в оборонном ведомстве.

Штурмовикам при выполнении поставленных задач оказывают поддержку артиллерия и миномёты, танки, ударные и разведывательные дроны. Кроме того, для противодействия вражеским беспилотникам активно применяются средства РЭБ, заключили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 31 октября американская газета The New York Times признала, что в течение месяца российские военные освободили около 414 кв. км территории в Донбассе, включая стратегические города Угледар и Селидово, являвшиеся опорой обороны украинской армии. По мнению опрошенных изданием экспертов, эти военные успехи позволят армии России обезопасить фланги перед наступлением на Красноармейск (украинское название Покровск), являющийся для украинских войск ключевым логистическим центром в Донбассе.

Военный эксперт из финской Black Bird Group Паси Паройнен сравнил атаки ВС России на позиции украинской армии с «постоянной игрой в «бей крота», когда новые кризисные точки возникают быстрее, чем с ними успевают справляться. Такая тактика позволяет российским военным вести быстрое продвижение вперёд везде, где они выискивают слабое место противника, добавил Паройнен.