Рио-де-Жанейро, Бразилия, 20 ноября, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Бразильская телеведущая и журналист Ана Мария Брага оговорилась в прямом эфире, назвав бен Ладеном президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Президент Лула и первая леди Джанья приветствовали глав государств и провели ряд протокольных фотографий с президентом Франции Эммануэлем Макроном и ласковое рукопожатие с бен Ладеном из США», — ошиблась журналистка, комментируя протокольные мероприятия в Рио-де-Жанейро, где проходил саммит G20.

На оговорку обратил внимание коллега. В свою очередь Брага рассмеялась и посетовала на раннее время эфира.

Как сообщало ИА Регнум, саммит лидеров G20 провели 18–19 ноября в бразильском Рио-де-Жанейро. Россию по поручению президента Владимира Путина представлял министр иностранных дел Сергей Лавров.

Представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. Участники мероприятия, в частности, выступили за создание свободного от ядерного оружия мира, высказали обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, приветствовали конструктивные инициативы в решении украинского кризиса, договорились о важности внедрения прогрессивного налогообложения.

Американский президент не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 из-за логистических проблем, а не из-за того, что он якобы избегал встречи с главой Сергеем Лавровым, пояснил чиновник Белого дома. По его словам, это не связано с тем, что Джо Байден якобы не хотел оказаться на одной фотографии с министром Лавровым. Из-за логистических проблем фотографию сделали раньше, чем прибыли все лидеры, объяснил чиновник.

Отсутствие Байдена на общей фотографии лидеров стран «Группы двадцати» на саммите в Рио-де-Жанейро не стало экстраординарным событием. Западные представители и до этого избегали общего снимка с Сергеем Лавровым, прокомментировала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.