Москва, 20 ноября, 2024, 05:51 — ИА Регнум. Западная политическая элита готова продолжать вести с Россией военные действия до последнего украинца, но Западу это не поможет. Спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока цели России не будут достигнуты. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Дмитрий Песков

«Им не жалко ни Украину, ни украинцев. Они готовы воевать с нами до последнего украинца, они сами об этом практически в открытую говорят. Это не поможет», — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что представители западных стран продолжают использовать Украину в качестве инструмента для достижения своих стратегических целей, направленных против России.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон, одобрив удары ВСУ западными ракетами вглубь России, а также после обновления ядерной доктрины, призвал Москву принять участие в прекращении эскалации.

Украинская армия использовала американские дальнобойные ракеты ATACMS для удара по Брянской области. Об этом 19 ноября сообщил телеканал CNN со ссылкой на двух неназванных чиновников.