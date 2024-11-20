Москва, 20 ноября, 2024, 04:58 — ИА Регнум. Представители западных стран продолжают использовать Украину в качестве инструмента для достижения своих стратегических целей, направленных против России. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Речь идёт в частности о разрешении нанесения ударов по территории РФ дальнобойными ракетами.

«Западные политики продолжают свою линию на то, чтобы нанести стратегическое поражение нашей стране и, конечно, они используют Украину как инструмент в своих руках для достижения этих целей», — высказал мнение Дмитрий Песков.

В США признали, что ВСУ уже применили ракеты ATACMS американского производства по Брянской области. Информацию подтвердили два американских чиновника телеканалу CNN.

Как сообщало ИА Регнум, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над Брянской областью. ВСУ нанесли удар шестью ракетами, пять было сбито расчётами систем С-400 и «Панцирь», шестая ракета повреждена.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался подтверждать, что удар по Брянской области был нанесён ATACMS.

Россия начала военную спецоперацию против киевского режима, но из-за участия НАТО сроки боевых действий затянулись, пояснил Дмитрий Песков.