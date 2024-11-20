Москва, 20 ноября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. В Москве на выставке «Транспорт России» представили макет реконструкции международного аэропорта Сухум имени В. Г. Ардзинбы. Посол Абхазии в России Алхас Квициния заявил, что сухумскую воздушную гавань введут в эксплуатацию к началу курортного сезона 2025 года.

Abh-n.ru «Международный аэропорт «Сухум» им. В. Г. Ардзинба»

«Для нас запуск аэропорта станет большим, долгожданным событием, считаю это большой заслугой прежнего руководства республики. Это придаст импульс экономическому развитию Абхазии, особенно восточной части страны. Туристам легче будет прилетать к нам и улетать, поскольку много неудобств создаёт переход через границу по реке Псоу, где зачастую в курортный сезон бывают большие очереди», — поделился с журналистами дипломат.

Квициния добавил, что здание аэропорта уникально, вписано в окружающую природу, задействован даже пляж, которым могут воспользоваться гости.

Соглашение о реконструкции аэропорта было подписано 27 октября 2023 года между правительством Абхазии и российской компанией «Инфраструктурное развитие». Строительство должно завершиться в декабре 2024 года.

Аэропорт находится в 18 км от столицы Абхазии. Ранее терминал в летний сезон обслуживал до 5 тыс. пассажиров в сутки и до 1 тыс. зимой. Взлётно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать практически все типы гражданских самолётов не только со стороны моря, но и со стороны гор.

Согласно проекту, реконструируют взлётно-посадочную полосу аэропорта длиной 3100 м и шириной 45 м, рулёжную дорожку и обновят историческое здание. Пропускная способность нового комплекса составит до 1300 пассажиров в час.

Как сообщало ИА Регнум, функционирование аэропорта в Сухуме было прекращено со времён грузино-абхазской войны 1992–1993 годов.

В ноябре 2023 года военнослужащие инженерно-сапёрного подразделения Южного военного округа начали работу по разминированию территории международного аэропорта в Сухуме. В сентябре 2023 года российская компания выиграла тендер на реконструкцию воздушной гавани, к концу 2024 года должен быть совершён первый рейс, отмечал секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба.

Сухумский аэропорт после восстановления не будет приватизирован, несмотря на финансирование российской стороной, подчёркивали в министерстве экономики Абхазии. В госсобственности оставят рулёжные дорожки, взлётно-посадочную полосу, объекты контроля движения самолётов, светосигнальное оборудование и инфраструктуру аэропорта (электроснабжение, водоснабжение и т.п.).