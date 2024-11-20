Бразилиа, 20 ноября, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Представители европейских стран, участвовавшие в саммите G20 в Бразилии, выразили своё недовольство тем, что президент Луис Инасиу Лула да Силва решил завершить переговоры и опубликовать итоговое заявление группы на день раньше, чтобы избежать напряжённой дискуссии о конфликте на Украине. Об этом сообщил Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Лула да Силва

Отмечается, что коммюнике обычно публикуется в конце саммита, но Лула решил утвердить текст во время завершения пленарного заседания 18 ноября, когда представители США, Франции и Германии не находись рядом.

Такое решение бразильского президента вызвало недовольство у французского коллеги Эммануэля Макрона. Он посчитал, что «текст бы только выиграл», если бы «был более откровенным» в отношении конфликта на Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал разногласия среди участников G20 по поводу текста «отличительной чертой времени в меняющемся мире».

Таким образом, Бразилия выпустила коммюнике, чтобы предотвратить ситуацию, при которой саммит завершился бы без итогового заявления, несмотря на то, что европейские участники требовали более чётких формулировок о роли России в конфликте, пояснили представители бразильской дипломатии.

Как сообщало ИА Регнум, Олаф Шольц назвал серьёзным вызовом тот факт, что главу киевского режима Владимира Зеленского не пригласили на саммит G20. По словам главы немецкого правительства, он и ряд других лидеров ратовали за то, чтобы украинского политика позвали на мероприятие. Шольц заявил, что сожалеет из-за отказа.

Россия согласилась с пунктом итоговой декларации саммита «Большой двадцатки» (G20) о «честном и разумном» урегулировании украинского конфликта, заявил 19 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров. Также глава российского МИД заявил, что западным странам не удалось «украинизировать» повестку саммита G20.