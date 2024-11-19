Москва, 20 ноября, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Единый срок владения имуществом для освобождения от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ) с дохода от продажи недвижимости предложили на рассмотрение депутатам Госдумы. Соответствующий законопроект внесли парламентарии от ЛДПР.

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«Предлагается установить общий минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества три года, в случае, если право собственности на объект недвижимого имущества получено налогоплательщиком в порядке наследования или по договору дарения от физического лица, признаваемого членом семьи и (или) близким родственником этого налогоплательщика в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, такой срок составит один год, а в иных случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 2171 Налогового кодекса Российской Федерации — два года», — приводит «РИА Новости» текст пояснительной записки к законопроекту.

Авторы законопроекта отметили, что сейчас многие граждане в целях экономии и не уплаты подоходного налога от продажи квартиры выжидают положенный пятилетний срок её нахождения в собственности, если недвижимость получена при наследовании или по договору дарения — три года для её продажи без уплаты НДФЛ. При этом страдает трудовая мобильность населения, средства от продажи недвижимости и приобретения нового жилья поступают в экономику с задержкой.

Как сообщало ИА Регнум, в конце октября президент России Владимир Путин подписал закон об освобождении заёмщиков, взявших до 2025 года жилищный кредит, от уплаты НДФЛ. Согласно документу, рассчитывать на такую льготу могут те, кто оформил кредитный договор до 31 декабря 2024 года, а также имеет подтверждённое налоговым органом право на имущественный вычет на строительство или покупку жилья.

Экономист, вице-президент фонда «Институт экономики города» Татьяна Полиди назвала правильным и справедливым решение об освобождении некоторых заёмщиков с жилищными кредитами от уплаты НДФЛ.