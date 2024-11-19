Киев, 20 ноября, 2024, 01:38 — ИА Регнум. В столице Украины ночью 20 ноября прогремели взрывы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве были слышны звуки взрывов, вероятно, за пределами города», — уточнили журналисты в Telegram-канале.

Ранее телеканал оповещал о работе сил противовоздушной обороны в Киевской области.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушную тревогу в Киеве объявили в 00:29 мск.

Также взрывы на фоне воздушной тревоги прозвучали в Черниговской области Украины, информировал телеканал ТСН. В регионе воздушная тревога была объявлена с 20:58 мск 19 ноября.

Как сообщало ИА Регнум, несколько взрывов прогремело в городах Украины в ночь на 20 ноября. Так, серию взрывов слышали в Сумах, Днепропетровске, Прилуке, Конотопе. О последствиях инцидентов местные СМИ не уточняли.

Ночью 20 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве. Кроме того, об опасности с воздуха предупреждали население Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областей.

Российские военные, в отличие от ВСУ, аккуратно относятся к гражданскому населению, подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он добавил, что ВС России наносят удары исключительно по военным целям.