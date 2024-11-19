Вашингтон, 20 ноября, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В министерстве обороны США 19 ноября отказалась комментировать удар ВСУ ракетами ATACMS по Брянской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«У меня нет комментария по данному поводу», — ответила на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

Также она не стала подтверждать, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары с территории Украины вглубь России американскими ракетами ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 19 ноября ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS по Брянской области. В ходе противоракетного боя российские боевые расчёты ЗРС С-400 и ЗРПК «Панцирь» сбили пять ракет. Ещё одна была повреждена, её фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар. Жертв и разрушений в результате падения обломков не было, отметила пресс-служба Минобороны РФ.

Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался подтверждать, что удар по Брянской области в ночь на 19 ноября был нанесён баллистическими ракетами ATACMS. По его словам, Украине «разрешили» наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ, но кто именно предоставил это «разрешение», не уточнил. Он добавил, что киевский режим намерен использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для нанесения ударов по России. В связи с полученным «разрешением» Киев ждёт новых поставок дальнобойного оружия, заключил Зеленский.

Решение США позволить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России приведёт к печальному концу Владимира Зеленского, считает американский журналист Джексон Хинкл. Он назвал украинского лидера ходячим мертвецом. Если бы российский президент Владимир Путин решил поступить, как считает нужным, с руководством Украины, то, по словам журналиста, его бы это не расстроило.

Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении России.