Киев, 20 ноября, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что жители Украины имеют право на вступление в НАТО, и в «плане победы» это право стоит на первом месте.

Иван Шилов ИА Регнум Украина,НАТО

В своём Telegram-канале Зеленский высказал мнение, что официальное приглашение в Североатлантический альянс не меняет условия для других стран-участниц и не означает немедленной активации пятой статьи о коллективной обороне.

Однако, по мнению Зеленского, жители Украины «этого заслуживают, ведь они защищают всю Европу».

Как сообщало ИА Регнум, член палаты представителей от штата Нью-Йорк Элиза Стефаник, которую избранный президент США Дональд Трамп назвал вероятным представителем страны при ООН в своей новой администрации, не стала отстаивать своё старое убеждение о том, что Украина должна стать членом НАТО. Отказ Стефаник высказываться в пользу членства Украины в альянсе происходит на фоне того, что поддержка киевского режима в США становится всё менее популярной.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО.

7 ноября издание The Wall Street Journal написало, что команда Трампа разрабатывает новый сценарий завершения конфликта на Украине, который предполагает заморозку линии фронта и объявление демилитаризованной зоны по всей её протяжённости, а также неприсоединение Украины к НАТО по меньшей мере в ближайшие 20 лет.