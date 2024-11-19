Одесса, Украина, 20 ноября, 2024, 00:08 — ИА Регнум. Жители города Одесса перекрыли движение на одной из улиц из-за отсутствия электричества. Об этом 19 ноября сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Отключение света на Украине

Отмечается, что люди вышли на улицы по причине длительного отсутствия света.

По данным журналистов, в ряде домов электричества нет более двух суток, некоторым давали лишь на три часа.

В энергетической компании ДТЭК заявили, что в Одесской области с 20 ноября после трёх дней блэкаута вернутся к графикам отключения света.

Как сообщало ИА Регнум, в июле одесситы также выходили на акции протеста из-за отсутствия электроэнергии и перекрыли движение на одной из улиц. При этом энергетики призывали граждан не митинговать по этому поводу.

На Украине с наступлением холодов начали отключать электроэнергию в связи с дефицитом мощности в энергосистеме. Так, с 13 ноября графики начали действовать для крупных предприятий в Ивано-Франковской области на западе Украины. Издание «Экономическая правда» подтвердило, что отключения электроэнергии коснутся и других областей Украины.

В апреле 2024 года президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва была вынуждена отвечать на удары Украины по энергетическим объектам России. Исходя из гуманитарных соображений, зимой Вооружённые силы РФ не наносили ударов, чтобы не оставлять без энергоснабжения украинские социальные учреждения и больницы, добавил глава государства.