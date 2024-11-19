Вашингтон, 19 ноября, 2024, 23:11 — ИА Регнум. Решение США позволить ВСУ наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь России приведёт к печальному концу главу киевского режима Владимира Зеленского. Соответствующим мнением 19 ноября поделился американский журналист Джексон Хинкл.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Владимир Зеленский

«Зеленский только что решил свою судьбу. Его мир скоро рухнет, как это рано или поздно происходит со всеми марионетками США. Прощай, Украина. Прощай, Зеленский. Можете плакать, топать и кричать… Но не называйте ответ России «неспровоцированным», — написал журналист в соцсети Х.

Кроме того, Хинкл назвал Зеленского ходячим мертвецом. Если бы российский президент Владимир Путин решил поступить, как считает нужным, с руководством Украины, то, по словам американского журналиста, его бы это не расстроило.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября газета The New York Times написала, что уходящий президент США Джо Байден санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп не подтвердил и не опроверг эти данные.

Российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена, уточнили в Минобороны РФ.

Использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Президент РФ Владимир Путин 19 ноября утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении России.

В офисе генерального секретаря ООН выразили обеспокоенность эскалацией украинского конфликта после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области. Официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик отметил важность поиска мирных путей разрешения конфликта. Он призвал все стороны к сдержанности во избежание жертв и нарастания напряжённости в регионе.