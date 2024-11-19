Вашингтон, 19 ноября, 2024, 22:46 — ИА Регнум. Обеспокоенность эскалацией украинского конфликта после удара ВСУ американскими ракетами ATACMS по Брянской области выразили в офисе генерального секретаря ООН. Об этом 19 ноября заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

Иван Шилов ИА Регнум ООН

«Мы всегда выражали нашу обеспокоенность по поводу эскалации и того факта, что этот конфликт вообще продолжается, не говоря уже об эскалации», — прокомментировал он удар ВСУ на брифинге для журналистов.

Дюжаррик отметил важность поиска мирных путей разрешения конфликта. Он призвал все стороны к сдержанности во избежание жертв и нарастания напряжённости в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны, российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена, её фрагменты упали на техническую территорию военного объекта. Возник пожар. Жертв и разрушений в результате падения обломков не зафиксировали.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 ноября подтвердил, что Украине «разрешили» наносить удары дальнобойным оружием вглубь российской территории. Однако он не уточнил, кто именно на Западе предоставил это «разрешение». По словам Зеленского, Киев намерен использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории РФ. Также Украина ждёт новых поставок соответствующих видов оружия, добавил он. При этом Зеленский отказался подтвердить, что удар по Брянской области в ночь на 19 ноября нанесли ракетами ATACMS.

В этот же день президент РФ Владимир Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении России.