Любляна, 19 ноября, 2024, 20:59 — ИА Регнум. Выступление жены главы киевского режима Владимира Зеленского Елены в университете Любляны 19 ноября отменили по неизвестным причинам, передаёт Словенское телеграфное агентство (STA).

Global Look Press/Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency

«Зеленская посетила во вторник университет в Любляне, чтобы ознакомиться с его деятельностью по помощи студентам с Украины, но отменила анонсированное выступление», — сказано в публикации.

Как сообщает агентство «РИА Новости», незадолго до произошедшего Зеленская посетила Национальную университетскую библиотеку, где неизвестный мужчина прокричал о том, что Россия станет победителем в конфликте с Украиной.

Как передавало ИА Регнум, в июне Зеленская заявила, что на Украине сегодня «неприятно говорить на русском», и порадовалась завершению «тенденции русификации» страны. Она сказала, что «русификация» стала причиной многих негативных событий на Украине.

Ранее супруга Зеленского во время телеинтервью обратилась к Западу и упрекнула его в сокращении объема помощи киевскому режиму. Она добавила, что если западные страны, особенно США, перестанут оказывать помощь Украине, то стране тем самым «просто дадут умереть».