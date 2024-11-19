Берлин, 19 ноября, 2024, 20:39 — ИА Регнум. Таможня немецкого Штутгарта конфисковала у двух женщин, которые собирались вылететь в Россию через Турцию, дорогую одежду и сумки стоимостью 114 тыс. евро из-за подозрения в нарушении санкций.

Mohssen Assanimoghaddam/DPA/TASS

«В начале ноября 2024 года таможенники в аэропорту Штутгарта досмотрели двух женщин 25 и 64 лет, вылетающих в Россию через Турцию. Багаж двух женщин состоял почти исключительно из вещей дорогих брендов, а именно сумок и одежды. В багаже находились товары общей стоимостью более 114 тысяч евро», — передаёт «РИА Новости» сообщение таможенного управления.

Россиянки были задержаны. Позже выяснилось, что ранее они отправили в РФ семь крупных посылок, одна из которых была конфискована таможенной службой Лейпцига. В указанной посылке оказались брендовые вещи на сумму 12 тыс. евро (около 1,2 млн рублей).

Сотрудники таможни добавили, что в отношении женщин было возбуждено уголовное дело по подозрению в нарушении закона о внешней торговле, при этом их вещи конфисковали.

7 ноября ИА Регнум передавало, что российские таможенники изъяли в аэропорту Шереметьево книгу американского журналиста Саймона Шустера о главе киевского режима Владимире Зеленском. Как выяснилось, книгу везли из Польши по заказу 38-летнего россиянина. По словам мужчины, он коллекционирует историческую литературу и купил книгу для себя.