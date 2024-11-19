Бразилиа, 19 ноября, 2024, 20:17 — ИА Регнум. В Бразилии задержали пятерых подозреваемых в попытке убийства президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы и вице-президента Жералду Алкмина в 2022 году. Об этом сообщает местное издание G1.

Global Look Press/Lucio Tavora/XinHua

19 ноября четверо спецназовцев и один полицейский были арестованы федеральной полицией по подозрению в попытке госпереворота. Их также обвиняют в заговоре с целью убийства президента Лулы да Силвы за несколько недель до инаугурации.

В изъятых полицией документах описывался план застрелить или отравить Лулу да Силву и вице-президента Алкмина, а затем назначить советника по национальной безопасности Аугусту Элено и бывшего министра обороны Брагу Нетту руководителями страны и провести новые выборы, передаёт Reuters. По этим данным, задержанные также планировали убить одного из судей Верховного суда страны с помощью взрывного устройства или яда.

Бойцы, причастные к попытке госпереворота, прошли подготовку в спецназе и планировали использовать «передовые военные оперативные методы» в операции под названием «Зелено-желтый кинжал», а затем создать «кризисный кабинет» министров, сказано в материале. До ареста подозреваемые находились в Рио-де-Жанейро, где принимали участие в миссии по обеспечению безопасности встречи лидеров G20.

Как передавало ИА Регнум, 9 января 2023 года в Бразилии был введён режим ЧС из-за протестов против результатов президентских выборов. Протестующие штурмом взяли здания конгресса, Верховного суда и президентской резиденции. Более 400 человек были задержаны за участие в антиправительственных выступлениях.