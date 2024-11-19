Лондон, 19 ноября, 2024, 20:38 — ИА Регнум. У экспертов есть опасения, что за диверсией на телекоммуникационном кабеле C-Lion1 в Балтийском море стоит Россия, сообщила 19 ноября британская газета The Times.

Global Look Press/Stefan Sauer/dpa

Авторы напомнили, что в результате ЧП передача данных между Финляндией и Центральной Европой была нарушена. Эксперты считают, что инцидент мог быть «тренировкой» для более масштабной атаки России, сказано в материале.

Власти Финляндии ранее отмечали: у них есть опасения, что за атакой может стоять Россия, а в Вашингтоне в октябре предупреждали, что РФ усилила военную активность в отношении подводных кабелей, отметили авторы.

Доказательства обвинений в статье не представлены.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября стало известно об обрыве связывающего Финляндию с Германией подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря. C-Lion1 — единственный в Финляндии подводный кабель, который идёт напрямую в Центральную Европу. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».

Также 18 ноября пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia сообщила, что ремонтное судно, которое должно будет устранить неполадки, готово к отправке. Восстановительные работы на морских кабелях продолжаются от пяти до 15 дней, отмечалось в сообщении.

19 ноября министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что кабель C-Lion1 получил повреждения в результате диверсии. При этом президент Финляндии Петтери Орпо призвал не спешить с выводами и заявил, что обрыв кабеля пока рано называть «диверсией».

Обрыв кабеля в Балтийском море между Финляндией и Германией может свидетельствовать о том, что провокация идёт со стороны англосаксов, а делается это для того, чтобы США могли улучшить управляемость этим регионом, заявил в беседе с ИА Регнум заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.