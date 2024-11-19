Москва, 19 ноября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. Центральный банк России (ЦБ) установил официальный курс доллара на уровне 100,03 рубля на 20 ноября, курс евро составил 105,73 рубля, сообщается на сайте регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

ЦБ повысил курс доллара США на 9 копеек по сравнению с предыдущим показателем. В последний раз отметка переваливала за 100 рублей 10 октября 2023 года.

Официальный курс евро также повысился на 27 копеек. Стоимость юаня выросла на 1 копейку, до 13,77 рубля.

12 ноября глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что россияне не нуждаются в долларах. Он также объяснил, что на сегодняшний день выгоднее всего хранить сбережения в облигациях федерального займа и вступать в программу долгосрочных сбережений.

1 ноября директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова назвала причины ослабления рубля. Она заявила, что на ослабление валюты в последнее время воздействовало снижение экспорта и рост импорта. По мнению Даниловой, антироссийские санкции и ответные меры РФ по контролю валютных операций сейчас меньше влияют на курс рубля, чем раньше.