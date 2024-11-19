Москва, 19 ноября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. «ФосАгро» удостоена наивысших оценок рейтинга лучших работодателей России Forbes и вошла в «платиновый» список. Всего в рейтинг Forbes вошли 167 компаний, которые оценивали по трём группам критериев, соответствующим аббревиатуре ESG, — «Экология», «Сотрудники и общество» и «Корпоративное управление».

ФосАгро

В обновленном рейтинге лучших работодателей России по версии РБК «ФосАгро» показала наивысший результат и была включена в первую группу компаний. Всего в исследовании приняли участие 206 компаний, в которых суммарно работают более 2,6 млн человек. Участники рейтинга оценивались по условиям работы и уровню оплаты труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников о своем работодателе.

Как заявил председатель совета директоров компании Виктор Черепов, высшие оценки «ФосАгро» в рейтингах лучших работодателей — подтверждение приверженности компании социальной ответственности. Он подчеркнул, что люди — главная ценность компании, а стратегический приоритет «ФосАгро» — забота о сотрудниках, их семьях и жителях регионов присутствия.

«В 2021–2023 гг. средняя заработная плата сотрудников компании выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%, — отметил Черепов. — Уделяем значительное внимание вопросам производственной безопасности, обеспечения достойного уровня условий труда и воспитания кадров. Коллективные договоры группы «ФосАгро» отмечены в числе лучших не только в отрасли, но в промышленности в целом. На развитие образовательной модели «ФосАгро» «Школа — колледж/вуз — предприятие» за десять лет было направлено более 11,5 млрд рублей. Ведём постоянную работу по повышению уровня культуры безопасности труда. Кроме того, «ФосАгро» на протяжении многих лет системно внедряет наилучшие доступные технологии, соблюдает высокие стандарты в области корпоративного управления».

Важным критерием оценки компаний для экспертов стала и поддержка компанией социальной сферы в регионах присутствия. За десять лет «ФосАгро» в семь раз увеличила поддержку благотворительных проектов. В 2022–2023 годах на эти цели направлено суммарно более 25 млрд рублей.