Берлин, 19 ноября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Германии (бундесвер) собираются готовить гражданский персонал предприятий к сценарию возможного вооружённого конфликта с Россией, сообщила 19 ноября немецкая газета FAZ.

EPA/FILIP SINGER/TASS

По этим данным, немецкое военное ведомство составило секретный «Оперативный план Германии» (объёмом около тысячи страниц) на случай конфликта с Россией.

В частности, руководителям предприятий рекомендуется развивать у своих сотрудников понимание вопросов безопасности, в том числе ввиду наличия опасности шпионажа, кибератак и диверсий, сказано в материале.

В Германии уже проводятся учения по взаимодействию между гражданским персоналом и армией, в частности такие учения прошли в Гамбурге, отрабатывалась защита причалов городского порта при попытках проведения диверсий и осуществления шпионажа, отметили авторы.

План ВС Германии содержит перечень объектов критической инфраструктуры, которые подлежат особой защите в случае начала масштабного конфликта, сказано также в материале.

Как передавало ИА Регнум, в июне министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил о необходимости подготовить Германию к войне с Россией. Условием повышения боеспособности армии страны он назвал возвращение воинской повинности.

Также в июне немецкие СМИ сообщали, что в Германии разработали план действий на случай военного конфликта с Россией. Планом предусмотрена переброска войск НАТО на восточный фланг, эвакуация ряда регионов, переход компаний к производству товаров, предназначенных для оборонных целей, и подготовка больниц к наплыву большого количества пациентов.

В июле обозреватель InfoBRICS Драголюб Боснич написал, что ЕС под предводительством Германии готовится вступить в вооружённый конфликт с Россией. По его словам, ФРГ намерена разместить 800 тыс. военнослужащих НАТО. Боснич подчеркнул, что это не оставит России иного выбора, кроме как в очередной раз продемонстрировать свою мощь.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что у Москвы нет никаких причин воевать с НАТО. Президент Владимир Путин подчёркивал, что у РФ и альянса нет территориальных претензий друг к другу, а полномасштабный конфликт между ними поставит мир на грань третьей мировой войны.