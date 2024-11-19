Москва, 19 ноября, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла законопроект, предполагающий списание просроченных кредитов в размере до 10 млн рублей с некоторых участников СВО и их супругов при заключении контракта о военной службе в ВС РФ до 1 декабря 2024 года.

РИА Новости/Станислав Красильников

Этот законопроект был внесён в Госдуму в июле. Ко второму чтению комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции внёс в документ коррективы, одобрив поправку о возможности списания долгов по просроченным кредитам некоторых участников спецоперации и их супругов.

Речь идёт о просроченных кредитах, по которым до 1 декабря 2024 года вступил в силу судебный акт о взыскании, а также были запущены процессы взыскания долга, однако сумма обязательств не превышает 10 млн рублей. Согласно тексту документа, мобилизованные также имеют право получить кредитные каникулы на время службы и дополнительные 180 дней, а не 30, как было ранее.

Изменения вступят в силу с 1 декабря 2024 года.

Как передавало ИА Регнум, 11 ноября председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что молодые семьи участников СВО будут иметь приоритетное право на получение соцвыплат для покупки или строительства жилья. Размер выплаты составляет 30–35% от стоимости жилья. Потратить деньги можно на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство собственного жилья или на первоначальный взнос либо погашение ипотеки.

6 ноября президент России Владимир Путин отметил важность контроля за соблюдением прав участников спецоперации и их семей. Ранее он заявил, что от боевой работы участников СВО многое зависит. Президент подчеркнул, что бойцов спецоперации необходимо беречь. Российский лидер также заявлял, что у всех участников СВО должны быть равные социальные права и льготы.