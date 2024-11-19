Ростов-на-Дону, 19 ноября, 2024, 18:18 — ИА Регнум. Бывший глава Ленинского района Ростова-на-Дону Константин Тихонов, осуждённый за мошенничество на сумму более 2 млн рублей и превышение полномочий, условно освобождён и отправляется в зону СВО. Об этом сообщили в пресс-службе Ростовского областного суда.

администрация Ростова-на-Дону Константин Тихонов

В сентябре Тихонова приговорили к 5 годам и 4 месяцам колонии общего режима. Ростовский областной суд смягчил приговор суда первой инстанции на 4 месяца в связи с частичным возмещением ущерба. В пресс-службе ведомства также сообщили, что экс-чиновник заключил контракт с Минобороны и намерен отправиться в зону военной операции.

«От отбывания назначенного наказания Тихонов К. М. освобождён условно ввиду удовлетворения ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту в связи с заключением осуждённым контракта о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации», — цитирует ТАСС представителей пресс-службы.

В сентябре Ленинский районный суд Ростова признал Тихонова виновным в превышении должностных полномочий и мошенничестве (ч. 1 ст. 286; ч. 4 ст. 159 УК РФ). Оба преступления он совершил, будучи главой управления торговли. По версии следствия, экс-чиновник похитил имущество на 2,1 млн рублей, а также превысил полномочия при заключении дополнительного соглашения о размещении нестационарного торгового объекта.

20 октября бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, приговорённый к 15 годам лишения свободы, подписал контракт с Министерством обороны и отправился в зону специальной военной операции. Как ранее сообщало ИА Регнум, в апреле 2019 года его признали виновным в получении и даче взятки, коммерческом подкупе и злоупотреблении должностными полномочиями.

Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский также попросил разрешить ему отправиться в зону СВО. Однако 15 октября Мосгорсуд признал арест законным и не стал отпускать его из СИЗО. Экс-мэра обвиняют в растрате 3 млн рублей и присвоении двух земельных участков.