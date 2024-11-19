Бразилиа, 19 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Россия строго привержена позиции, согласно которой ядерное оружие — это прежде всего средство для предотвращения ядерной войны, заявил 19 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров.

Владимир Гердо/ТАСС

«Мы убеждены, что ядерное оружие — это прежде всего средство для сдерживания, для недопущения, предотвращения какой-либо ядерной войны. Вот как мы подходим к этой ситуации», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Бразилии.

Также глава МИД РФ выразил надежду, что западные политики прочитают обновлённую ядерную доктрину России и постараются понять её во всей полноте, а не отрывочно.

Как передавало ИА Регнум, в ходе пресс-конференции министр также заявил: использование баллистических ракет ATACMS для ударов по Брянской области свидетельствует о том, что США хотят эскалации военного конфликта.

Пресс-служба Минобороны ранее сообщила, что российские средства ПВО в ночь на 19 ноября сбили пять американских баллистических ракет ATACMS над территорией Брянской области. Ещё одна ракета была повреждена.

17 ноября The New York Times сообщила, что уходящий президент США Джозеф Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Госдеп США не подтвердил и не опроверг эти данные.

13 сентября президент России Владимир Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент.

19 ноября Путин утвердил основы государственной политики страны в области ядерного сдерживания. Одним из оснований применения ядерного оружия может стать старт баллистических ракет в направлении РФ, отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Обновления доктрины являются ответом на вызовы, которые стоят перед страной, — своим недругам Россия демонстрирует черту, за которой для потенциального противника наступит жестокое возмездие, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Кирилл Велесов.