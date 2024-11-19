Варшава, 19 ноября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Главы МИД шести европейских государств обвинили Россию в якобы активизации гибридных атак, которые направлены против архитектуры безопасности в странах НАТО и ЕС. Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран — участниц встречи «Веймарского треугольника плюс», выдержки из которого приводит агентство Reuters.

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«Нарастающая гибридная активность, направленная против стран НАТО и ЕС, достигла беспрецедентных масштабов и крайне разнообразна, что создаёт существенные угрозы безопасности», — указано в заявлении.

Встреча прошла в Варшаве между главами МИД Польши, Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании. Министры также обсудили варианты усиления поддержки Киева на фоне возможного изменения политики Белого дома.

Как передавало ИА Регнум, на этой встрече глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что крупнейшие страны Евросоюза готовы взять на себя всю тяжесть военной и финансовой поддержки киевского режима в случае, если с приходом к власти избранного президента США Дональда Трампа помощь со стороны Штатов будет ограничена.

Ранее МИД Польши отозвал согласие на работу консульства России в Познани. Сикорский объявил, что сотрудники российского диппредставительства будут признаны нежелательными лицами на территории страны. Он уточнил, что такое решение вызвано тем, что Россия якобы «ведёт гибридную войну» против Украины и стран Запада, в том числе Польши. Польские власти дали время на закрытие консульства и выезд дипломатов до 30 ноября.