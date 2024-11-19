* — ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ

Киев, 19 ноября, 2024, 17:24 — ИА Регнум. Мобилизованный в Одессе украинский языковой инспектор по имени Александр, страдающий расстройством психики, объявил в социальных сетях сбор средств для спасения своей жизни.

ИА Регнум

«Александр, судя по всему, собирает деньги на взятку для откоса от армии», — отмечает издание «Страна. ua».

По словам активиста, который является открытым геем (ЛГБТ-движение является экстремистским и запрещённым в РФ), ему нужно собрать около 500 тыс. гривен, чтобы решить вопрос «безопасности и жизни». Деньги нужны через шесть дней.

Александр добавил, что из опасений за свою жизнь не будет рассказывать о том, что с ним происходит после мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 28-летний языковой инспектор заявил, что сотрудники одесского территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов на Украине) мобилизовали его незаконно, так как у него диагностировано тревожно-депрессивное расстройство. Мужчина пожаловался, что его признали годным к службе и посадили в автобус с играющей в салоне российской музыкой.

Согласно публикациям Александра в соцсетях, он добивался замены в Одессе русскоязычных вывесок. В военкомат мужчину забрали после того, как он пожаловался в полицию на продавца велосипедов, говорившего по-русски.