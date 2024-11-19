Москва, 19 ноября, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Японское посольство в Москве упростило процедуру подачи документов на туристическую визу для россиян, убрав необходимость предоставлять сведения о брони в отеле. Теперь этого пункта нет в перечне документов на сайте диппредставительства.

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Требование предоставить подтверждение брони и оплаты отеля удалено из списка необходимых для подачи документов в московском посольстве, однако на сайте генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге этот пункт остался без изменений.

По-прежнему нужны для оформления туристической визы документы, подтверждающие занятость и возможность оплатить поездку, загранпаспорт, копия внутреннего паспорта, забронированные авиабилеты, заполненная визовая анкета и программа пребывания.

Как передавало ИА Регнум, власти Японии разрешили поставлять в Россию «мягкие» гибридные машины, отличающиеся наличием стартер-генератора. Глава МИД Японии Ёко Камикава также заявила, что страна продолжит поддерживать антироссийские санкции, а по вопросам, требующим обоюдного взаимодействия, Токио будет исходить из собственных национальных интересов.