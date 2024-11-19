Москва, 19 ноября, 2024, 16:54 — ИА Регнум. Московская биржа с 16:18 мск приостановила торги на срочном рынке из-за аппаратной ошибки на сервере. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«19 ноября 2024 года в связи с аппаратной ошибкой на сервере предварительной проверки рисков на срочном рынке Московской биржей были приостановлены торги с 16:18 МСК», — сказано в сообщении биржи.

Для устранения ошибки площадка оперативно осуществила штатный переход на резервное оборудование. Торги на срочном рынке возобновились в 16:50. При этом отмечается, что торги на остальных рынках Мосбиржи проходят в штатном режиме.

Как передавало ИА Регнум, Мосбиржа нештатно останавливала торги 14 августа, тогда сделок не было более часа. В биржевом холдинге сбой объяснили программной ошибкой, связанной с работой серверов.

Торги также останавливались 13 февраля и 14 февраля — примерно на два часа и час соответственно — из-за аппаратной ошибки основного сервера. По словам директора департамента операционных рисков, информационной безопасности и непрерывности бизнеса Мосбиржи Сергея Демидова, наблюдался редкий технический сбой.