Нью-Дели, 19 ноября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Россия начала военную спецоперацию против киевского режима, но из-за участия НАТО сроки боевых действий затянулись. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 19 ноября индийскому информационному агентству ANI.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Когда всё это началось, это началось против киевского режима. И сейчас это продолжается как война между Россией и НАТО», — сказал представитель Кремля и пояснил, что по этой причине спецоперация заняла «немного больше времени и продлится ещё немного».

Он добавил, что вряд ли можно сказать, когда закончится СВО. Единственное, что её финалом будет достижение Россией своих целей.

Песков напомнил о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский своим указом запретил Украине любые переговоры с Россией. Москва продолжает спецоперацию, так как и Киев, и его руководители в Вашингтоне отрицают возможность мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Песков отмечал, что Россия готова обсуждать с избранным президентом США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине, но цели спецоперации останутся прежними.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Это, в частности, отказ Украины от планов вступить в НАТО и признание того, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вернулись в состав России. После попытки украинских войск 6 августа вторгнуться в Курскую область российский лидер подчеркнул бесперспективность переговоров с теми, кто без разбора наносит удары из разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским целям.