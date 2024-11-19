Москва, 19 ноября, 2024, 16:38 — ИА Регнум. В Москве клиент вспылил во время массажа, разнёс студию и украл у 23-летней массажистки кошелёк, в котором было 100 тыс. рублей. Об этом рассказал источник ИА Регнум.

Patrick Pleul/dpa/picture-alliance/ТАСС

Инцидент произошёл накануне, 18 ноября. Москвич позвонил массажистке Алине (имя изменено) и записался на спортивный массаж. Услуги девушка оказывает на съёмной квартире, куда и прибыл клиент. Однако прямо во время массажа мужчина неожиданно начал себя вести неадекватно, устроил в квартире погром, а затем, увидев кошелёк, схватил его и убежал. По словам Алины, в кошельке было 100 тыс. рублей. Что именно спровоцировало клиента — неизвестно.

Полиция начала проверку и ведёт розыск мужчины.

В феврале ИА Регнум сообщало, что в Перми женщина, недовольная стрижкой своей дочери, напала на парикмахера в одном из салонов красоты. Пострадавшей диагностировали сотрясение мозга.