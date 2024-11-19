Москва, 19 ноября, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Обрыв кабеля в Балтийском море между Финляндией и Германией может свидетельствовать о том, что провокация идёт со стороны англосаксов, а делается это для того, чтобы США могли улучшить свою управляемость этим регионом, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин в беседе с ИА Регнум.

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Финская газета Ilta-Sanomat 18 ноября сообщила об обрыве подводного телекоммуникационного кабеля C-Lion1, проложенного по дну Балтийского моря и связывающего Финляндию с Германией.

«Это локальный конфликт. Я не исключаю, что в этом могут быть заинтересованы англосаксы. Потому что, если бы был повреждён кабель между Европой и Америкой, это стало бы шокирующим действием. А эти междусобойчики не исключено, что провоцируют более сильные державы, как Соединённые Штаты, для того чтобы посеять подозрительность, недовольство, тем самым улучшить управляемость со стороны Вашингтона»,— поделился мнением эксперт.

Кошкин также отметил, что пока рано давать оценочный вердикт по ситуации с обрывом кабеля, так как только расследование может предоставить объективную картинку.

«Однако я склонен больше считать, что это некая техногенная ошибка. Хотя, скажу откровенно, в таких высокотехнологичных вопросах, как этот кабель, его прокладка, защита и охрана, ошибка выглядит сомнительной. Скорее всего, это какие-то преднамеренные действия»,— предположил специалист.

Министр обороны Германии Борис Писториус на встрече с журналистами 19 ноября заявил, что телекоммуникационный кабель C-Lion1 получил повреждения в результате диверсии.

«Он заявляет это, чтобы сказать следующее предложение: её совершили представители Российской Федерации. И тогда всё, ни к кому и никаких претензий не будет. А если сформулировать по-другому, то надо как-то разбираться, докладывать общественности, проводить расследование и так далее. А так — сказать, что это диверсия России, и на этом поставить точку»,— уверен эксперт.

Кошкин считает, что в таком случае можно будет не проводить никакого расследования, а в случае если и проводить, то в большей степени имитировать. А имитировать можно бесконечно, добавил в заключении политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября в пресс-службе финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia заявили, что ремонтное судно готово к отправке. Восстановительные работы на морских кабелях обычно продолжаются от пяти до 15 дней.

C-Lion1 — единственный в Финляндии подводный кабель, который идёт напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».

Ранее сообщалось о том, что принадлежащий китайской компании контейнеровоз NewNew Polar Bear в октябре 2023 года случайно повредил газопровод Balticconnector в Балтийском море. Власти Китая провели внутреннее расследование, его результаты были доведены до властей стран ЕС.