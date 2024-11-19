Москва, 19 ноября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Грузовой корабль «Прогресс МС-27» покинул Международную космическую станцию, сообщила 19 ноября пресс-служба «Роскосмоса».

Александр Гребенкин/Госкорпорация «Роскосмос»

Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходном районе Тихого океана, сказано в сообщении.

«Включение двигателя «Прогресса МС-27» на торможение — в 19:11 мск, корабль войдёт в плотные слои атмосферы и разрушится. По данным Центра управления полётами, несгоревшие элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе южной части Тихого океана», — проинформировала пресс-служба.

Как сообщало ИА Регнум, 2 октября первый заместитель гендиректора ракетно-космического центра «Прогресс» Равиль Ахметов рассказал, что с российских космодромов до конца года планируется осуществить пять пусков ракет-носителей «Союз». Пуски будут произведены с космодромов Плесецк, Байконур и Восточный.

В конце сентября на Землю после годовой миссии на МКС вернулся экипаж корабля «Союз МС-25». Спускаемый аппарат приземлился на территории Казахстана, в нём находились россияне Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американка Трейси Дайсон.

В июле гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов утвердил график создания Российской орбитальной станции (РОС). Первый модуль, научно-энергетический, планируют запустить в 2027 году, остальные — до 2033 года. Предполагается, что РОС позволит России продолжить пилотируемую программу после отказа от использования МКС и решать задачи, выполнение которых сейчас затруднено технологическими ограничениями МКС и международными соглашениями.