Уфа, 19 ноября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Автозаправочный комплекс «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») в Уфимском районе Башкирии победил в ежегодном конкурсе Федерального дорожного агентства «Приуралье». Комплекс получил звание лучшего объекта дорожного сервиса.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Башнефти» признали лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

Организаторы конкурса оценивали объекты дорожного сервиса на федеральных трассах в Башкирии, Татарстане и Оренбургской области. Участников проверяли на соответствие санитарным, противопожарным, дорожным и экологическим требованиям. Кроме того, учитывались отзывы клиентов и контролирующих органов.

На АЗК «Башнефти» установлены три двухсторонних топливно-раздаточных колонки на 22 заправочных пистолета для разных видов топлива. Кроме того, там круглосуточно работают минимаркет и кафе-бистро, есть парковка. Клиенты АЗК могут самостоятельно подкачать шины и пропылесосить салон автомобиля. Все помещения комплекса адаптированы для маломобильных граждан.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» АЗС «Башнефти» признали лучшим объектом дорожного сервиса в Приуралье

Оплатить товары и услуги можно как на кассе, так и на терминале самообслуживания. АЗК подключен к сервису бесконтактной оплаты через мобильное приложение «Яндекс Заправки».