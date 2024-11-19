Москва, 19 ноября, 2024, 16:01 — ИА Регнум. В ЦБ России не обсуждаются сценарии заморозки банковских вкладов россиян, это «бессмыслица», заявила глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Алексей Сухоруков/РИА Новости

«Нас действительно пугают этим и говорят о том, что банки якобы не в состоянии выплачивать повышенные процентные ставки по депозитам. Иногда говорят, что вкладов так уже много, что когда мы начнём снижать процентную ставку, они все выйдут на рынок, и это приведёт к резкому ускорению инфляции. Что я могу сказать? Я могу сказать, что, наверное, большей бессмыслицы, чем эта идея, придумать сложно», — сказала она.

По словам Набиуллиной, проценты по вкладам банки платят за счёт процентов по кредитам, которые всегда выше, именно по этому у банков есть прибыль, и они устойчивы. Глава ЦБ России сообщила, что несмотря на высокий показатель ставки по кредиту, российские бизнесмены всё равно их берут, ожидая снижение ставки в дальнейшем.

Она уточнила, что ставки банков будут постепенно снижаться вместе с ключевой ставкой, которая, в свою очередь, будет снижаться только по мере снижения инфляции. Тем не менее, Нибиуллина утверждает, что этот процесс будет «управляемый и упорядоченный», поэтому абсолютно никаких рисков нет.

Как передавало ИА Регнум, Набиуллина также заявила, что российская экономика находится в данный момент в «переломной точке», после чего следует ожидать замедления инфляции и снижения ключевой ставки. Глава финансового регулятора уточнила, что в ЦБ планируют снизить инфляцию до 4–4,5% в следующем году, а затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. Одновременно с этим будет постепенно происходить снижение ключевой ставки, добавила она.

25 октября ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина после этого заявила, что Центробанк может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.