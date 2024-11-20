Москва, 20 ноября, 2024, 10:00 — ИА Регнум. На сегодняшний день Москва — один из самых развитых и комфортных городов мира. Так считают и сами москвичи, и туристы, которых с каждым годом становится всё больше. Последние особенно отмечают сохранение исторического наследия и удобную городскую среду.

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Улучшения городской среды продолжатся и в ближайшие годы благодаря реализации нескольких программ комплексного благоустройства общественных пространств в рамках глобальной Стратегии развития Москвы 2030. Для её финансирования в бюджете столицы на следующий год заложены средства в рамках нескольких программ. Это и программа «Развитие городской среды», которая помогает благоустраивать общественные пространства и парковые территории, и программа «Развитие культурно-туристической среды», благодаря которой делают красивыми парки культуры и отдыха. Кроме того, бюджетом предусмотрено финансирование благоустройства территории около спортивных, образовательных и других объектов столицы.

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Всё это повышает качество жизни горожан: москвичи получают уютные дворы, зеленые парки, красивые набережные, безопасные улицы, яркий свет в вечернее время, безграничные возможности для отдыха и досуга.

«Обеспечить комплексное благоустройство территории города и постоянное обновление ранее выполненных проектов. Привлекать к работе лучших специалистов-дизайнеров. Использовать качественные и долговечные материалы. Внедрять современные технические решения. Таковы основные задачи правительства Москвы в сфере повышения качества городской среды до 2030 года»,— говорит мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом изменения стали для горожан нативными, воспринимающимися как само собой разумеющееся. А саму Москву по праву считают городом будущего.

Город для жителей

Благоустройство столицы проходит исходя из потребностей её жителей. Например, проекты реконструкции дворов Москвы выполнялись с учетом пожеланий москвичей, о которых они сообщали с помощью портала «Активный гражданин».

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При этом рассказать о проблемах с благоустройством горожане могут на портале «Наш город», а предложить свои идеи — на портале «Город идей». На последнем москвичи уже рассказали, что они хотят видеть новые зоны пикника, яблоневые сады, памп-треки рядом со своим домом. Все предложения с портала рассматриваются и принимаются в работу.

Улицы столицы

Один из ключевых пунктов Стратегии 2030 — это благоустройство всех городских улиц. Как сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин, до 2028 года власти планируют благоустроить 3,6 тыс. улиц в старых границах Москвы.

Градоначальник напомнил, что с 2011 года 18% столичных улиц обустроили на качественно новом уровне. На сегодняшний день он поручил разработать программу благоустройства всех московских улиц.

«В общей сложности с 2024 по 2028 годы планируем привести в порядок 3679 улиц в старых границах Москвы. Аналогичные проекты будут реализованы и в новых районах города», — отмечает Собянин.

Александра Просвирникова ИА REGNUM Улица Москвы

Парки и скверы

Согласно Стратегии развития города, число отдыхающих в благоустроенных парках города может вырасти в пять раз. Такого результата Москва сможет достигнуть благодаря тому, что в парках появятся развлечения для горожан всех возрастов на все сезоны — от летних бассейнов и пляжей до зимних катков, детские и спортивные площадки, музыкальные и другие мероприятия, лучший общепит и расслабляющая атмосфера.

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С 2011 года, когда началось благоустройство столицы, особый акцент был сделан на парки, которые стали точками притяжения и излюбленными местами отдыха москвичей. Всего с того момента благоустроено более тысячи парков и скверов.

Становятся «зеленее» и уютнее также улицы и магистрали. Тысячи деревьев украсили как исторический центр города, так и крупные шоссе и магистрали.

Город-курорт

Московская инфраструктура для зимнего отдыха — одна из лучших в мире. Городские катки, лыжные трассы, горки и снежные городки ежегодно посещают 53 миллиона человек. Каждый третий житель столицы, а это четыре миллиона человек, бывает на них регулярно.

Василий Иванов ИА REGNUM ГУМ-каток

«В предстоящие годы мы будем поддерживать инфраструктуру зимнего отдыха в хорошем состоянии. Обязательно создадим новые объекты в районах новостроек и там, где их сегодня не хватает. И ещё одна важная задача — радикально, примерно в десять раз, увеличить количество лыжных трасс с оснежением, которым не страшно глобальное потепление», — написал в своем блоге мэр Москвы.

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Столица стремится стать и летним курортом: с июня по сентябрь в городе работали 30 открытых бассейнов, и их число планируется серьёзно увеличить. Создаются и специальные пляжные зоны на набережных, экологические тропы в лесопарках, площадки для пляжного футбола и волейбола, а также других летних видов спорта.

Транспорт столицы: быстро, удобно, красиво

Удобный транспорт — это один из ключевых пунктов комфортной городской среды. Со времен старта благоустройства в Москве открыли почти 120 станций метро и МЦК, а также запустили четыре Московских центральных диаметра. В планах до 2030 года — открытие еще 39 станций метро и девяти станций МЦД.

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Строительство новых станций также предусматривает благоустройство территорий вокруг них. Там делают новые тротуары, меняют покрытие на проезжей части, обновляют освещение и разбивают газоны, а также строят удобные парковки и высаживают вокруг них деревья. Так, к станциям удобно приехать на общественном транспорте и приятно дойти до них пешком.

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Медицина будущего

Ещё одно важное направление в развитии города — это развитая медицинская сеть. В этой сфере в Москве ускоренными темпами продолжают модернизацию инфраструктуры городского здравоохранения, а также разрабатывают и внедряют инновационные цифровые решения.

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Так, в столице уже реконструировали более 200 поликлиник. Они меняют представление о том, как выглядят медицинские учреждения столицы: в них появляются новые зоны отдыха и развивается индивидуальный подход к пациентам.

Ярким примером такой работы стало преобразование больницы им. А. К. Ерамишанцева. Помимо удобного подъезда к учреждению, там появятся уникальные зоны отдыха, в том числе мультисенсорный сад для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии.

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Новые школы и детские сады

Стремительные темпы развития города предусматривают и появление новых и преобразование уже имеющихся образовательных учреждений. С 2011 года в Москве открыли 599 новых школ и детских садов. А в ближайшие пять лет планируется построить еще 465 новых зданий.

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В свою очередь старые школы приводят в порядок, а их территории становятся местом, где ребятам будет приятно проводить время. Только в текущем году власти благоустроили более 120 школ и детских садов, где появились новые детские площадки, тематические зоны и спортивные площадки.

Место притяжения

Благоустроенные улицы, набережные и скверы в Москве притягивают миллионы туристов, что создаёт дополнительные рабочие места и увеличивает доходы городского бюджета. Это, в свою очередь, делает создание качественной городской среды проектом с максимально коротким сроком окупаемости.

Стратегия развития Москвы довольно амбициозна, и важнейшей её частью является благоустройство. Реализуемые в этой сфере проекты значительно улучшают повседневную жизнь столицы: от решения от решения транспортных проблем, повышения качества систем образования и здравоохранения до улучшения экологической обстановки. Что примечательно, трансформации проходят с учётом интересов горожан и в диалоге с ними. И именно это делает Москву городом, с которым хочется связать будущее.