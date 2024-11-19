Москва, 19 ноября, 2024, 15:27 — ИА Регнум. Похороны певца Владимира Лёвкина, в 1990-х годах выступавшего в составе группы «На-На», прошли 19 ноября на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с артистом пришли родственники, друзья и коллеги.

Алексей Майшев/РИА Новости

Церемония прощания состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища. Среди посетивших её были певицы Юта и Юлия Беретта, участник группы «Корни» Александр Бердников, солист Театра оперетты Леонид Баталин, заслуженный артист РФ Кай Метов, пластический хирург Игорь Короткий, музыкант Дмитрий Притула и многие другие.

Почтили память бывшего солиста участники «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин и Михаил Игонин, а также Марина Хлебникова, выступавшая с коллективом в конце 1990-х годов.

Прощание завершилось под песню «Не последняя» в исполнении Лёвкина и продолжительные аплодисменты. Могила артиста находится на 31-м участке кладбища, рядом похоронен военкор Владлен Татарский.

Лёвкину было 57 лет, он умер 17 ноября. Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября артиста госпитализировали в реанимацию с пневмонией, а на следующий день перевели в отделение гематологии Боткинской больницы. Предварительная причина смерти — онкологическое заболевание лимфатической системы. Рак у артиста выявили ещё в 2003 году. В ходе лечения он перенёс 13 курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.

Владимир Лёвкин родился 6 июня 1967 года в Москве, с шести лет занимался музыкой. Участником коллектива «На-На» он был с 1989 по 1998 год. Затем Лёвкин записал сольный альбом и создал группу «Кеды» вместе с Вячеславом Качиным. Он участвовал в телевизионных проектах, занимался благотворительностью и вёл общественную деятельность. Очередное выступление артиста должно было состояться в ноябре.