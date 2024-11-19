Вашингтон, 19 ноября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. На саммите «Большой двадцатки» (G20) страны-участницы старались публично не упоминать имя избранного президента США Дональда Трампа, пишет издание Politico.

Global Look Press/Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency

«На переговорах уже чувствовалось отсутствие США. Люди парализованы страхом. Имя Трампа не звучало в выступлениях бразильских политиков, включая президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву, французского президента Эммануэля Макрона«, — отмечено в публикации.

Уточняется, что совсем немного поговорить про Трампа всё же пришлось британскому премьеру Киру Стармеру, ведь он отвечал на вопрос журналистов про Украину, однако политик всё равно высказался «очень аккуратно». Журналисты связывают этот страх с тем, что Трамп может «разорвать многие двусторонние договорённости».

Саммит G20 проходил 18–19 ноября в Бразилии. Россию на саммите представлял глава МИД Сергей Лавров. Он прибыл в Рио-де-Жанейро 17 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября представители стран G20 на саммите в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию. В ней лидеры стран «Большой двадцатки» отметили, что встретились для поиска ответа на главные глобальные вызовы и кризисы, для продвижения сильного, устойчивого, сбалансированного и инклюзивного роста.

Газета Financial Times со ссылкой на источники написала, что несколько европейских делегаций саммита «Большой двадцатки» якобы настаивали на том, что формулировки в итоговой декларации в отношении России по поводу украинского конфликта должны быть жёстче. Вместе с тем, как отмечалось в публикации, западные политики вскоре приняли решение отказаться от своих требований, поскольку это создавало риски, что итоговую декларацию не примут.