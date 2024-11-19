Москва, 19 ноября, 2024, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин нанесёт визит в Индию, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

РИА Новости/ Павел Бедняков

«Путин посетит Нью-Дели и встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Поездка состоится скоро, очень скоро. Россия определится с датами визита российского президента», — сказал он.

Песков также уточнил, что конкретных планов поездки пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 22 октября Путин тепло поприветствовал Моди на двусторонней встрече перед саммитом БРИКС, политики обнялись. Российский лидер поблагодарил индийского премьера за то, что он приехал в Казань

Моди отметил, что его второй за последние месяцы визит в Россию свидетельствует о координации и крепкой дружбе Индии с Россией. Он поблагодарил Путина за гостеприимство и выразил уверенность в росте глобального влияния БРИКС.

Первый официальный визит Моди в Россию после того, как он вступил в должность премьер-министра в третий раз, состоялся в июле. Тогда индийский премьер отметил, что Россия и Индия за последние десять лет наладили стратегическое сотрудничество в сферах энергетики, безопасности, торговли, здравоохранении, инвестиций, туризма.