Москва, 19 ноября, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина заявила, что российская экономика находится в данный момент в «переломной точке», после чего следует ожидать замедления инфляции и снижения ключевой ставки. Об этом она заявила, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Пресс-служба Банка России

«Мы сейчас находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного портфеля кредитного, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса с некоторым лагом, а здесь очень важные лаги. Это приведёт к замедлению текущей инфляции, а затем мы увидим перелом показателя годовой инфляции. Это и будет подтверждение того, что денежно-кредитная политика достигла, наконец, требуемой жёсткости, чтобы с учётом всех обстоятельств, которые влияют на инфляцию, обуздать рост цен», — сказала она.

Набиуллина уточнила, что в ЦБ планируют снизить инфляцию до 4–4,5% в следующем году, а затем её стабилизировать на уровне вблизи 4%. Одновременно с этим будет постепенно происходить снижение ключевой ставки, добавила она.

Глава финансового регулятора отметила, что семейная ипотека во многом способствует поддержанию российского рынка. По её словам, в октябре 54% выдач было обеспечено именно этой программой.

Как передавало ИА Регнум, на этом же заседании Набиуллина заявила, что Россия в настоящее время задействовала все ресурсы своей экономики, чего никогда не наблюдалось в её истории. Она отметила, что в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%. По её словам, в мире можно найти лишь небольшое число стран, где уровень занятости когда-либо достигал подобных значений.

Глава ЦБ также добавила, что, по информации регулятора, 73% предприятий столкнулись с дефицитом кадров. Набиуллина утверждает, что этот фактор остаётся проблемой, сдерживающей производство в стране. Она добавила, что нехватка специалистов влияет на бизнес сильнее, чем снижение доступности кредитов в РФ.

25 октября ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина после этого заявила, что Центробанк может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.