Берлин, 19 ноября, 2024, 14:35 — ИА Регнум. Телекоммуникационный кабель C-Lion1, проложенный по дну Балтийского моря, получил повреждения в результате диверсии, заявил 19 ноября министр обороны Германии Борис Писториус журналистам в Брюсселе.

TASS / Bernd Wüstneck/dpa

По его словам, разрыв кабеля послужил ясным сигналом о том, что «там что-то происходит». Никто не верит в случайное повреждение кабеля, сказал министр и добавил, что сам он не считает правдоподобной версию о якоре, задевшем кабель.

«Поэтому мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это сделал, что речь идет о гибридной акции, и мы вынуждены исходить из того, что речь идёт о диверсии», — сказал министр, выступление которого транслировалось в YouTube.

Как сообщало ИА Регнум, Германия и Финляндия расследуют обрыв подводного кабеля связи в Балтийском море, соединяющего Хельсинки с немецким Ростоком. В совместном заявлении МИД этих стран говорится, что инцидент вызывает подозрения в преднамеренном повреждении.

Накануне о повреждении кабеля сообщили газета Ilta-Sanomat и пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. По данным компании, восстановительные работы могут занять от пяти до 15 дней.

C-Lion1 — единственный в Финляндии подводный кабель, который идёт напрямую в Центральную Европу. Кабель длиной 1173 км ввели в эксплуатацию в 2016 году. При строительстве, чтобы облегчить монтажные работы, был выбран маршрут вдоль газопроводов «Северный поток».