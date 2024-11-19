Москва, 19 ноября, 2024, 14:30 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила названия для новой инициативы главы киевского режима Владимира Зеленского. Она в шутку допустила, что очередное предложение украинского политика получит название «план капкан».

РИА Новости/Сергей Гунеев Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Кроме того, по мнению Захаровой, новую инициативу можно будет назвать «план дурман».

«Следующий пункт — план капкан или план дурман?» — задалась вопросом официальный представитель МИД в своём Telegram-канале.

Она напомнила, что глава киевского режима ранее уже выдвигал «план мира», «план победы» и «план стойкости». Захарова отметила, что основные пункты программы украинского политика направлены на уничтожение народа Украины.

Официальный представитель МИД также спросила читателей, может ли ещё кто-то доверять главе киевского режима.

Как сообщало ИА Регнум, 16 ноября глава киевского режима объяснил, почему отказывается от мирных переговоров с Россией. По его словам, договариваться следует, находясь в сильной позиции. Он также выразил надежду, что Запад не позволит Москве добиться капитуляции от Киева. 19 ноября украинский политик заявил, что Россию необходимо принудить силой к мирному урегулированию конфликта.

18 ноября британская газета The Times опубликовала карикатуру на главу киевского режима и его «план стойкости». Норвежский художник Мортен Морланд изобразил его в виде розового зайца с батарейкой на спине, который бьёт в барабан с надписью Resilience plan. Заяц удаляется от груды искорёженных конструкций, над которой занёс молоток бурый медведь. Медведь смотрит вслед зайцу, на заднем плане видны оборванные линии электропередачи.

Россия ранее не раз заявляла, что готова к мирному урегулированию конфликта при условии выполнения всех требований, поставленных в рамках специальной военной операции. Президент РФ Путин заявлял, что ключ к решению украинского кризиса находится в руках Запада. Он отмечал, что, если Запад действительно заинтересован в завершении конфликта, необходимо прекратить поставки Киеву вооружений.