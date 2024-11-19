Москва, 19 ноября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Компания «МегаФон» будет уведомлять абонентов о том, что на них зарегистрирован новый номер мобильного оператора. Таким образом абоненты будут узнавать, что их паспортные данные были использованы для регистрации новых договоров на оказание услуг мобильной связи.

ru. freepik.com Абоненты «МегаФона» получат дополнительную защиту

Бесплатный сервис подключается автоматически и доступен для новых и действующих клиентов. Он обеспечит дополнительный уровень защиты от действий злоумышленников, которые могут получить доступ к паспортным данным абонента и попытаться зарегистрировать новый номер по подложным документам. Проверить актуальные зарегистрированные номера также можно в любом салоне связи объединённой сети «МегаФона» и Yota.

Информирование абонентов происходит в режиме онлайн, сразу после регистрации нового договора об оказании услуг связи. Сообщения передаются по всем каналам взаимодействия с клиентом — в виде СМС на старый номер, по электронной почте, указанной в договоре, а также посредством push-уведомления, если у абонента установлено приложение с личным кабинетом на смартфоне.

В сообщении указывается информация о новом номере телефона, а также инструкция, куда обратиться, если владелец его не регистрировал. В этом случае нужно срочно посетить салон связи и предъявить документы, после чего новый номер будет заблокирован.

«Мы постоянно работаем над тем, чтобы создать максимально удобные и безопасные условия использования связи для наших клиентов», — говорит директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов. Он добавил, что в прошлом году «МегаФон» предложил своим клиентам услугу «МегаСемья», с помощью которой можно делиться с близкими своим пакетом по тарифу, упрощая тем самым управление в семье расходами на связь.

«Однако спрос на услуги связи по-прежнему растёт, зачастую глава семьи покупает сразу несколько номеров на своё имя, что связано не только с необходимостью обеспечить связью детей и других членов семьи, но и резким ростом спроса на различные IoT-устройства», — пояснил Игорь Глебов. По его словам, теперь абонент будет получать всю оперативную информацию о регистрации новых номеров на своё имя.

«МегаФон» планирует существенно расширить данный функционал в следующем году, когда вступят в силу поправки к закону «О связи». В соответствии с новой редакцией закона, который регулирует работу рынка мобильной связи, у каждого сотового оператора с 2025 года появится обязанность информирования абонентов о новых договорах. Оно будет осуществлено «посредством сети интернет» (через портал ЕПГУ), а также с помощью электронной почты и СМС. «МегаФон» внедрил услугу информирования своих клиентов заранее и добавил к перечню каналов коммуникации push-уведомления.