Глушковский район, Курская область, 19 ноября, 2024, 14:21 — ИА Регнум. Военнослужащий ВС РФ с позывным Пономарь рассказал журналистам, как в течение двух недель в одиночку сдерживал наступление подразделений ВСУ на участке боёв в Глушковском районе Курской области.

РИА Новости/Константин Михальчевский

В интервью KP.ru военнослужащий сообщил, что трём группам российских военных была поставлена задача перекрыть бойцам ВСУ путь вглубь российской территории. Ожидалось продвижение противника со стороны границы.

Едва был обустроен блиндаж, как началось движение техники ВСУ, включая танк, рассказал собеседник издания. Остановить их продвижение гранатомётами не удалось.

Боец отправил сапёров в тыл, и в блиндаже остались лишь два человека. Военнослужащий рассказал, что руководствовался советами своего отца, офицера спецназа в отставке.

«Он мне говорил: «Если поражение неизбежно, сделай так, чтобы тебя запомнили», — отметил боец.

Ему удалось подбить из гранатомёта один броневик ВСУ, сам боец получил ранение. Связи со своими товарищами у него в течение некоторого времени не было. После того, как он починил антенну и вышел на связь, на помощь ему отправили ещё двоих бойцов.

В ходе нового сражения с подразделениями противника, использовавшими немецкие танки и шведские БМП, военнослужащий получил ещё одно ранение и приказ эвакуироваться с тыл.

«Задачу мы выполнили. Поражено очень много машин противника, мы законопатили там дыру. И отбили у оппонентов желание там кататься», — рассказал Пономарь.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что младший лейтенант ВС РФ Вячеслав Мозговенко спас экипаж боевой машины, отбив дрон ВСУ рукой. Его действия помогли спасти жизни восьми военнослужащих, находившихся «на броне» боевой машины, и её экипажа. За героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, Мозговенко присвоили звание Героя России.

В октябре пресс-служба военного ведомства сообщала, что младший сержант ВС РФ Владислав Куданов, получивший ранение при освобождении одного из населённых пунктов в зоне СВО и оставшийся без товарищей, две недели в одиночку оборонял стратегически важное здание до прихода основных сил.