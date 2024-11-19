Москва, 19 ноября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Все 12 серий отечественного сериала «Музыка времени» стали доступны для просмотра в Сети, сообщил 19 ноября в Telegram-канале музыкальный продюсер проекта, автор сценария и музыки певец Денис Майданов.

кадр из сериала «Музыка времени»

Он уточнил, что на мультимедийной платформе Wink опубликованы три заключительных эпизода. Сериал, снятый кинокомпанией «Династия» при поддержке Института развития интернета (ИРИ), стал настоящим хитом по количеству просмотров, добавил Майданов.

Аудитория сериала — подростки и молодёжь. Он повествует о музыкальной группе, объединившей участников из разных городов. Музыканты репетируют и пишут песни онлайн, мечтая встретиться вживую и выступить на сцене большого рок-фестиваля в Москве.

«Но для того чтобы мечта осуществилась, им придётся пройти массу препятствий: столкнуться с непониманием родителей, предательством близких людей, переосмыслить жизненные ценности и преодолеть внутренние страхи», — рассказал Майданов.

Главную роль в сериале исполнила дочь продюсера — актриса и певица Майвл (Влада Майданова). Её героиня Василиса мечтает о музыкальной карьере, но боится публично выступать.

В сериале также снимались Георгий Шиханов, Феодор Овчинников, Влад Терских, Вадим Адаменко, Екатерина Гусева, камео исполнили Александр Ф. Скляр, Гарик Сукачёв, Евгений Маргулис, Александр Маршал, Ольга Кормухина и Денис Майданов.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября вышла четвёртая серия документального сериала «Неновые регионы: дорога домой», посвящённого людям, чья судьба и семейная история переплетена с Донбассом и Новороссией. Герой очередной серии — корреспондент «Комсомольской правды» в Кемерове Анатолий Болдырев, выросший в Донбассе.