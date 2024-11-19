Москва, 19 ноября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что дефицит бюджета РФ на 2025–2027 годы является небольшим, сообщила пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

На встрече с лидером партии «Новые люди» Андреем Нечаевым глава государства отметил, что ожидает роста доходов бюджета на указанные три года в сравнении с запланированными.

«Думаю на самом деле, рассчитываю на то, что доходов-то будет побольше, так что и дефицит будет поменьше», — заявил президент.

Нечаев в ходе встречи предложил поделиться своими идеями о том, как наполнить бюджет. Путин поддержал предложение, отметив, что лидер «Новых людей» регулярно общается с предпринимателями и ему хорошо известен этот круг вопросов.

Ранее Госдума приняла во втором чтении проект бюджета на 2025 год и плановый период до 2027 года. Проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в период с 2025 по 2027 год экономическая динамика будет придерживаться умеренной траектории развития в 2,5–2,8% ВВП.

Согласно плану, в 2025 году доходы федеральной казны вырастут до 40 трлн 296 млрд рублей, расходы вырастут до 41 трлн 469,5 млрд рублей, дефицит составит около 0,5% ВВП.

Как передавало ИА Регнум, в числе приоритетных задач в бюджете указаны адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми, поддержка направленных на повышение рождаемости региональных демографических программ, повышение уровня пенсионного обеспечения и помощь гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На финансирование 19 национальных проектов в 2025–2027 году планируется выделить более 18 трлн рублей, на финансовую поддержку регионов — по 3,3 трлн рублей ежегодно.

Путин ранее отмечал, что в федеральный бюджет в необходимом объёме должны быть заложены средства на реализацию новых национальных проектов. Также глава государства заявил о важности устойчивости и сбалансированности не только бюджета РФ, но и всей системы государственных финансов для достижения национальных целей развития.