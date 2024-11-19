Берлин, 19 ноября, 2024, 14:03 — ИА Регнум. В ходе недавних телефонных переговоров между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем не поднимался вопрос возможных поставок Киеву немецких крылатых ракет Taurus. Об этом сообщила немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.

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«Шольц остаётся непреклонным в вопросе возможных поставок Киеву крылатых ракет Taurus и не собирается их передавать, несмотря на то, что в ФРГ давление на него растёт. Ни слова об этом, в том числе во время последнего телефонного разговора с Путиным. Своё решение не поставлять ракеты Шольц отстаивает и на саммите G20 в Бразилии», — говорится в публикации.

Согласно материалу, канцлер уверен, что передача Taurus грозит непредсказуемой эскалацией украинского конфликта. Bild констатировала, что только при новом канцлере, но не при Шольце, возможна передача Киеву Taurus.

При этом лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц ранее заявлял, что, будучи канцлером ФРГ, разрешил бы поставить ракеты киевскому режиму.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Путин провёл телефонный разговор с Шольцем. Разговор стал первым за два года и состоялся по инициативе немецкой стороны. Российский лидер перечислил условия для заключения возможных договорённостей по Украине. Он также подчеркнул, что российская сторона всегда была и продолжает оставаться открытой к возобновлению переговоров, прерванных киевским режимом.

17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что уходящий президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

При этом представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер заявил, что это разрешение не повлияет на позицию Шольца, который отказался поставлять ВСУ ракеты Taurus.