Москва, 19 ноября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. Россия в настоящее время задействовала все ресурсы своей экономики, чего никогда не наблюдалось в её истории. Об этом заявила председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина.

Владимир Федоренко/РИА Новости Председатель Банка России Эльвира Набиуллина

«Сейчас мы впервые находимся в ситуации, когда задействованы практически все ресурсы в экономике», — сказала она на пленарном заседании Государственной думы.

При этом Набиуллина отметила, что в стране зафиксирован рекордно низкий уровень безработицы — 2,4%. По её словам, в мире можно найти лишь небольшое число стран, где уровень занятости когда-либо достигал подобных значений.

Глава ЦБ также добавил, что, по информации регулятора, 73% предприятий столкнулись с дефицитом кадров. Набиуллина утверждает, что этот фактор остаётся проблемой, сдерживающей производство в стране. Она добавила, что нехватка специалистов влияет на бизнес сильнее, чем снижение доступности кредитов в РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 9 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что безработицы в России уже практически нет. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что в стране сохраняется задача повышения производительности труда. Он уточнил, что движением в правильном направлении является открытие в РФ новых технологичных производств.

25 октября ЦБ России повысил ключевую ставку до 21%. Набиуллина после этого заявила, что Центробанк может дополнительно повысить ключевую ставку в декабре и планирует принимать решения, исходя из поступающих данных об экономической ситуации в РФ.

8 ноября вице-премьер России Александр Новак заявил, что в РФ наблюдается некоторое снижение инвестиционной активности на фоне действия в стране высокой ключевой ставки. Он уточнил, что по результатам первых шести месяцев 2024 года рост инвестиций составил более 10%. Заместитель председателя правительства также отметил, что по итогам всего 2024 года ожидается рост на уровне 7,8%.