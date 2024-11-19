Москва, 19 ноября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Следователи предъявили временно исполняющей обязанности генерального директора АО «Военторг-Центр» Ольге Вирт обвинение в присвоении более 1 млн рублей бюджетных средств. Об этом 19 ноября сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

«Военными следственными органами СК России расследуется уголовное дело в отношении врио генерального директора АО «Военторг-Центр» Ольги Вирт. Она обвиняется в хищении бюджетных денежных средств», — сказано в публикации ГВСУ в Telegram-канале.

По версии следствия, в 2023 году Ольга Вирт во время выдачи и изъятия ежеквартальных премий незаконно присвоила более 1 млн руб., которые принадлежали сотрудникам «Военторг-Центра». В ходе расследования обвиняемая дала признательные показания, а также заявила ходатайство о заключении с ней досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием.

В начале ноября ИА Регнум передавало, что суд в Москве арестовал топ-менеджера Дзержинской швейной фабрики «Русь» Дмитрия Громова по делу «Военторга». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Суд назначил Громову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 30 декабря 2024 года.

Ранее военные следственные органы предъявили обвинение бывшему управляющему столовыми «Военторг-Восток» Рамазану Саидову, который, по версии следствия, пользовался своим служебным положением, чтобы под видом получения продовольственных продуктов для питания российских бойцов совершать их хищение в особо крупном размере. Общая сумма ущерба составила несколько миллионов рублей.